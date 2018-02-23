البلطي عند 22 جنيها.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور مقارنة بمستويات أمس الخميس.

واستقر سعر كيلو سمك البوري في سوق العبور اليوم، ليسجل بين 40 و45 جنيها.

كما بقى سعر كيلو السمك البلطي، ثابتا بين 20 و22 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 240 300 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

كما تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 26 و100 جنيه، والسبيط بين 70 و100 جنيه، والمكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها.