بنك ناصر يعرض 28 سيارة مستعملة للبيع في مزاد علني الأحد

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن بنك ناصر، عن بيع عدد من السيارات المستعملة، في مزايدة علينة، يوم الأحد المقبل.

وقال البنك إن السيارات هي من طراز رينو ودايو ونيسان وميتسوبيشي.

وتشمل السيارات المعروضة للبيع في المزاد:

لوط ١ سيارة رينو كليو موديل ٢٠٠٤ كحلي اللون.

لوط ٢ سياره دايو ليجانزا موديل ١٩٩٩ سوداء اللون .

لوط ٣ سيارة نيسان صنى موديل ٢٠٠٣ سماوي اللون.

لوط ٤ سيارة ميتسوبيشى موديل ٢٠٠٦ حمراء اللون.

لوط ٥ سيارة اسبيرانزا (اجرة ) موديل ٢٠١١ بيضاء اللون.

لوط ٦ سيارة دايو نوبيرا موديل ٢٠٠٣ بيج اللون.

لوط ٧ سيارة ميكروباص سوزوكي موديل ٢٠١٢.

وقال البنك في البيان إنه قرر جلسة معاينة لهذه السيارات اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه ستتوافر كراسة الشروط من مقر الخبير إبراهيم عارف في عنوان ٢ش شريف عمارة اللواء، على أن تكون المعاينه في ٨ شارع إسماعيل الشيمي امتداد ولي العهد خلف المخابرات الحربيه حدائق القبة.