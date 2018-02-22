أكثر الكلمات إنتشاراً

الغاز الطبيعي العملية الشاملة 2018 انتخابات الرئاسة أسعار الفائدة مهرجان برلين السينمائي الدوري المصري

بنك ناصر يعرض 28 سيارة مستعملة للبيع في مزاد علني الأحد

11:34 ص الخميس 22 فبراير 2018
بنك ناصر يعرض 28 سيارة مستعملة للبيع في مزاد علني الأحد

سيارات مستعملة

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن بنك ناصر، عن بيع عدد من السيارات المستعملة، في مزايدة علينة، يوم الأحد المقبل.

وقال البنك إن السيارات هي من طراز رينو ودايو ونيسان وميتسوبيشي.

وتشمل السيارات المعروضة للبيع في المزاد:

لوط ١ سيارة رينو كليو موديل ٢٠٠٤ كحلي اللون.

لوط ٢ سياره دايو ليجانزا موديل ١٩٩٩ سوداء اللون .

لوط ٣ سيارة نيسان صنى موديل ٢٠٠٣ سماوي اللون.

لوط ٤ سيارة ميتسوبيشى موديل ٢٠٠٦ حمراء اللون. 

لوط ٥ سيارة اسبيرانزا (اجرة ) موديل ٢٠١١ بيضاء اللون.

لوط ٦ سيارة دايو نوبيرا موديل ٢٠٠٣ بيج اللون.

لوط ٧ سيارة ميكروباص سوزوكي موديل ٢٠١٢.

وقال البنك في البيان إنه قرر جلسة معاينة لهذه السيارات اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه ستتوافر كراسة الشروط من مقر الخبير إبراهيم عارف في عنوان ٢ش شريف عمارة اللواء، على أن تكون المعاينه في ٨ شارع إسماعيل الشيمي امتداد ولي العهد خلف المخابرات الحربيه حدائق القبة.

بنك ناصر سيارات مستعملة مزاد رينو نيسان

الخبر التالى:

وفد بلجيكي يضم 25 شركة يزور مصر الشهر المقبل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان