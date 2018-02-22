الشفافية الدولية: مصر تتراجع في ترتيب مؤشر الفساد خلال 2017

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الذي أعلنت منظمة الشفافية الدولية عن نتائجه أمس الأربعاء.

وبحسب الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2017، حيث سجلت 32 نقطة، مقابل 34 العام السابق.

وكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن هذه الدولة أكثر فساداً وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها.

واحتلت مصر المركز 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة شملها المؤشر في 2017، وكانت مصر تحتل المرتبة 108 من أصل 176 دولة في 2016.

ولم تكن بقية الدول العربية أفضل حالا من مصر، حيث قالت الشفافية الدولية إنه منذ ثورات 2011، كثفت بعض الحكومات حملتها على المعارضة السياسية وحرية

التعبير ووسائل الإعلام المستقلة.

وقالت المنظمة إنه في الوقت الذي لم تُظهر فيه أغلبية الدول العربية أي تغير في المؤشر هذا العام، لكن على الأرض عدد من الدول مثل الأردن ولبنان وتونس اتخذت خطوات إيجابية صغيرة لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية والنزاهة.

وأضافت أن "محاربة الفساد في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا يتطلب إرادة سياسية حقيقية للتغيير والإصلاح".

وينبغي على الحكومات العربية اتخاذ إجراءات طويلة الأجل في إنشاء مؤسسات شفافة وقابلة للمساءلة والمحاكمة، وتسمح للمواطنين في المشاركة وقيام المجتمع المدني بدور فعال في هذا المجال، بحسب ما قالته المنظمة.