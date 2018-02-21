"الأهلي المتحد" يخفض الفائدة 1% على الودائع

كتبت- منال المصري:

قال أشرف شبيب، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع، في البنك الأهلي المتحد، إن البنك قرر خفض الفادئدة 1% على الودائع.

وأشار في تصريحات لمصراوي، إن البنك يدرس حاليا مصير الفائدة على حساب التوفير والشهادات الادخارية، من أجل إجراء مزيد من البحث والتحليل للسوق.

وتعمل البنوك حاليا على مراجعة أسعار الفائدة على الحسابات والأوعية الادخارية بعد قرر البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، مع تراجع التضخم، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

وقرر بنكا الأهلي ومصر وقف إصدار شهادات جديدة بفائدة 20%، وطرحا شهادة جديدة بعائد 17% مدتها عام واحد فقط، كما خفضا الشهادات الثلاثية من 16% إلى 15%.

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