بنك مصر إيران يخفض الفائدة 1% على حسابات التوفير

كتبت- منال المصري:

قال عمرو طنطاوي، نائب العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن البنك خفض الفائدة 1% على حساب توفير الشباب والعادي، في اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الأليكو)، لتصل إلى 14% بدلا من 15%.

وأضاف طنطاوي، في تصريحات لمصراوي، أن لجنة الأليكو، ستجتمع غدا الخميس، من أجل بحث مصير الفائدة على الودائع وشهادات الاخار ذات العائد الثابت التي تمنح حاليا فائدة بنسبة 16% تصرف شهريا و16.25% تصرف كل 3 أشهر.

وقرر البنك خفض الفائدة على التسهيلات الائتمانية بنسبة 1%، كما خفض الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير لتتراوح بين 17.75% يصرف عائدها شهريا مقابل 18.75%، وتراجعت الفائدة على نفس الشهادة إلى 18.25% مقابل 19.25% يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر، بحسب ما قاله طنطاوي.

وتعمل البنوك حاليا على مراجعة أسعار الفائدة على الحسابات والأوعية الادخارية بعد قرر البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، مع تراجع التضخم، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

وقرر بنكا الأهلي ومصر وقف إصدار شهادات جديدة بفائدة 20%، وطرحا شهادة جديدة بعائد 17% مدتها عام واحد فقط، كما خفضا الشهادات الثلاثية من 16% إلى 15%.

اقرأ أيضا:

تفاصيل شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدة بعد إلغاء الـ20% (إنفوجرافيك)

ما مصير حاملي شهادة الـ 20% بعد خفض الفائدة؟

لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%؟

بنك القاهرة يُصدر شهادة جديدة بفائدة 15% يصرف عائدها شهريا

رئيس البريد لمصراوي: لا خفض لفائدة دفتر التوفير

البنك الزراعي يخفض الفائدة 1% علي شهادة "الحصاد"

بنك عودة يخفض الفائدة بين 0.5% و1% علي الأوعية الادخارية

بنك "SAIB " يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير

حوار- العضو المنتدب: تراجع أرباح بنك مصر إيران بسبب رفع الفائدة