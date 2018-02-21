خسائر "المصرية لتجارة الأدوية" تتراجع 20% خلال النصف الأول من العام

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن مؤشرات نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي الجاري، أظهرت تقدما في أداء الشركات التابعة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف رئيس الشركة القابضة، في مؤتمر صحفي أمس، أن خسائر الشركة المصرية لتجارة الأدوية، تقلصت خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 20.5%، لتسجل خسائر بقيمة 272.7 مليون جنيه، مقابل 343.2 مليون جنيه خسائر في الفترة المقارنة.

ويتبع الشركة القابضة 8 شركات تعمل في إنتاج الأدوية، وشركتان تجاريتان، وشركة للتسويق، بالإضافة إلى شركة للعبوات الدوائية.

وقال يوسف، إن أرباح شركات الإنتاج ارتفعت خلال الستة شهور 139.8 مليون جنيه، مقابل 82.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 69.8%.

وبلغت قيمة مبيعات الشركات الإنتاجية الثمانية وهي "سيد، ومصر للمستحضرات الطبية، ممفيس، العربية للأدوية، النيل، القاهرة، الإسكندرية" خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2.1 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة نمو 26.7%، بحسب يوسف.

وارتفعت صادرات الشركات خلال الفترة بنسبة 35%، لتبلغ 189.6 مليون جنيه، مقابل 140.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال العام المالي الماضي، تحولت الشركة القابضة للأدوية للخسارة بقيمة 505.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح بقيمة 167.4 مليون جنيه العام المالي 2015- 2016، بسبب الخسائر التي حققتها الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بشكل أساسي.