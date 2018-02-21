اليوم.. جلسة عن دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في "أسبوع البترول" بلندن

كتب - مصطفى عيد:

يشارك طارق الملا وزير البترول، في فاعليات أسبوع البترول الدولي والذي يقام حاليا خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الحالي بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأوضح الوزير أن المؤتمر الذي يعقد فى فبراير من كل عام يشهد فى دورته الحالية جلسة وزارية متخصصة اليوم بعنوان "دور مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة والبترول عام 2018".

ويستعرض الوزير خلال الجلسة كمتحدث رئيسي الخطوات الفعلية التي تنفذها مصر في مشروع التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، والفرص الاستثمارية المتاحة في المشروع لجذب المزيد من الاستثمارات، بحسب البيان.

وأشار الوزير إلى أن هذا الحدث العالمى يعد فرصة طيبة لإطلاع العالم على ما تقوم به مصر من إصلاحات متكاملة في قطاع الطاقة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، كما يعد منصة حيوية لتبادل الخبرات والنقاشات المثمرة حول مستقبل صناعة البترول والغاز.

وعلى هامش المؤتمر، يجرى الوزير عددا من المباحثات مع وزراء الطاقة المشاركين وعدد من رؤساء كبرى الشركات الرائدة في مجال البترول والغاز، والمؤسسات المتخصصة في تمويل المشروعات البترولية المشاركة بالمؤتمر.

ويضم المؤتمر حوالي 1500 من كبار قادة قطاع الطاقة على مستوى العالم حيث يعد فرصة جيدة للمناقشة وتبادل الخبرات، بحسب البيان.

ويناقش المؤتمر في دورته الحالية متطلبات شركات البترول والغاز للنمو، ومقابلة الطلب المستقبلي على الطاقة، ومسار أسواق الطاقة في المستقبل، والدور المتطور للغاز الطبيعي كوقود نظيف، والاستراتيجيات العالمية لتأمين إمدادات الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا للبيان.

وينظم أسبوع البترول الدولي، معهد الطاقة البريطاني والذي يعد واحدا من أهم الفاعليات الدولية في قطاع البترول والغاز، من أجل المشاركة في صياغة التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة، بحسب البيان.