التخطيط تطلق مشروع نقل البيانات إلكترونيا بين الجهات الحكومية (إنفوجرافيك)

كتبت- إيمان منصور:

أعلن وزارة التخطيط، عن تنفيذها مشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة G2G والتي يتم من خلالها نقل البيانات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية المختلفة.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن "المشروع يتم عن طريق تصميم وتنفيذ وحدة اتصال مركزية تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة والعمل على وضع الأسس والمبادئ الخاصة بنقل البيانات إضافة إلى التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق ذلك".

وأشارت إلى أن المشروع يعمل على تفعيل الربط بين الجهات الحكومية المختلفة باعتباره أحد الوسائل الهامة لدعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المواطنين".

وأضافت وزيرة التخطيط أن المشروع يعد أحد الاّليات الهامة في مكافحة الفساد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها انتهت من بناء وحدة الاتصال المركزية الجديدة لتبادل البيانات (e-bus) والخاصة بالمنظومة والتي تعمل على تأمين نقل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة عن طريق شبكة مغلقة خاصة بالحكومة لتوفير الجهد على المواطنين والمستثمرين.

وقالت إنها انتهت أيضا من تطوير وربط وتشغيل عشر خدمات على منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة بصورة مؤمنة وتشغيل خدمات التأمينات الاجتماعية علي منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.