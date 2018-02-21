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تعيين رئيس جديد لشركة جنوب الضبعة للبترول

11:58 ص الأربعاء 21 فبراير 2018
تعيين رئيس جديد لشركة جنوب الضبعة للبترول

وزير البترول طارق الملا

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزير طارق الملا أصدر حركة تنقلات جديدة.

وبحسب البيان، شملت الحركة تكليف بدري يماني رئيسا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الضبعة للبترول "دابتكو".

وشركة دابتكو للبترول هي شركة مشتركة للنفط والغاز الطبيعي والتي تركزت منذ عام 1999 على بناء الاحتياطيات والإنتاج البري من خلال عمليات فعالة وانخفاض تكاليف البحث والتطوير، بحسب موقع الشركة.

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