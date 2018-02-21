الإنتاج الإعلامي تبيع حق الانتفاع بـ "الماجيك لاند" إلى شركة الحكير السعودية

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، على بيع حق انتفاع المنطقة الترفيهية "الماجيك لاند"، بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية، BOT لشركة الحكير للاستثمار والتنمية، السعودية.

باستثمارات قيمتها 30 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن الاستثمارات المالية للمنطقة الترفيهية (الماجيك لاند) 30 مليون دولار على الأقل على مدى 30 عاما هي فترة التعاقد.

وأضافت أن مقابل حق الانتفاع للماجيك لاند، يبلغ 12 مليون جنيه سنويا، وزيادة قدرها 300 ألف جنيه عن كل عام من مدة التعاقد وهي 30 عاما، بالإضافة إلى 5% من مجمل الربح السنوي قبل حساب الإهلاكات.

وكانت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، طرحت مزايدة عالمية خلال الفترة الماضية من أجل تطوير الماجيك لاند.

وقالت الشركة إنها وقعت عقد حق الانتفاع مع الشيخ عبدالمحسن الحكير رئيس شركة الحكير للاستثمار.