صادرات القطن تتراجع 37% خلال الربع الأول من الموسم الحالي

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، إن إجمالي صادرات القطن تراجعت بنسبة 36.7% خلال الربع الأول من الموسم الزراعي الحالي لتسجل 128.3 ألف قنطار متري مقابل 202.5 ألف قنطار لنفس الفترة من الموسم السابق.

وأرجعت نشرة الجهاز الربع سنوية للقطن تراجع الصادرات خلال الفترة (سبتمبر-نوفمبر 2017)، إلى انخفاض المساحة المزروعة من القطن خلال الموسم الحالي.

وقالت النشرة إن إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغت 44.5 ألف قنطار متري خلال الفترة المذكورة مقابل 107 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسـم السابق بانخفاض 58.4%، لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج.

وبحسب النشرة، بلغت كمية الأقطان التي تم حلجها 515.9 ألف قنطار متري مقابل 263.8 ألف قنطار بزيادة قدرها 95.5% وهذه الزيادة نتيجة لتراكم المحصول من الموسم السابق.

وكان الجهاز قال في ديسمبر الماضي، إن صادرات مصر من القطن تراجعت بنسبة 38.4% خلال الربع الرابع من الموسم الزراعي 2016-2017، مسجلة 86.2 ألف قنطار فقط.

وبحسب الجهاز، سجلت الهند أكثر الدول استيراداً للقطن المصري، بكمية بلغت 35.8 ألف قنطار متري بنسبة 41.5٪ من إجمالي الكمية المصدرة خلال الربع الرابع من الموسم الماضي.

ويلقى القطن المصري تقديرا عاليا لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وهو ما يعني أن أليافه أطول، الأمر الذي يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا.

وأطلقت جمعية قطن مصر خلال عام 2016 ملصقا يحمل ختم الجمعية الذهبي، وبدأت إعطاء الشركات ترخيصا باستخدامه، بهدف ضمان أصالة المنتجات.