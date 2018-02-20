المالية: تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني الأسبوع المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ستفعل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة إن مصلحة الضرائب التابعة لها، انتهت من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيا بملفات الممولين مما يسمح بالبدء في استخدام هذه الخدمة الجديدة من هذا الأسبوع وخلال موسم تقديم الإقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد و30 أبريل التالي للشركات.

وتستعد مصلحة الضرائب من خلال قطاع المعلومات بها لإضافة حزمة من الخدمات المهمة للممولين على الموقع الإلكتروني لإتاحتها أون لاين وتشمل الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول، بحسب بيان الوزارة.

كما تشمل الخدمات التي سيتم إتاحتها على الموقع، تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين على المأموريات.

وووفقا للوزارة، ستقدم المصلحة أون لاين أيضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، وذلك من أجل المساهمة في تقليل عدد مرات تردد الممولين على مأموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمي.

وحول التيسيرات التي تقدمها مصلحة الضرائب أوضح البيان أنه تم إصدار بطاقات ضريبية مميكنة بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من ممولي الضرائب خاصة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك لتعاملهم في نشاط التصدير والاستيراد.

وتشمل هذه البطاقة المميكنة جميع البيانات الاساسية للممول مثل إسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وبالتالي لن يحتاج لخطابات من المصلحة أو لتقديم صورة من البطاقة الضريبية الورقية للجمارك كأحد المستندات المطلوبة للإفراج عن الرسائل، حيث تم تزويد جميع المنافذ الجمركية ومأموريات الضرائب بأجهزة خاصة لقراءة تلك البطاقات الإلكترونية تعرف بإسم القارئ.

وقال البيان إنه في مرحلة لاحقة سيتمكن ممولي الضرائب من متابعة ملفاتهم الضريبية ومعرفة موقف الفحص أولا بأول سواء من خلال بطاقاتهم الضريبية أو من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب ودون حاجة للتردد على مقر المأمورية الضريبية التابع لها الممول.