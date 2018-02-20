خريطة حقول الغاز الطبيعي في مصر

إعداد - مها صلاح الدين:

قالت الحكومة الإسرائيلية إنها وقعت صفقة "تاريخية" بمليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وأعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.

وجاء التعليق المصري على الصفقة من خلال المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبدالعزيز الذي أكد أن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، تشمل استقبال الغاز من عدة دول في شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل وقبرص.

وقال في بيان حصل عليه مصراوي، "إن مصر ماضية فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالي وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ استراتيجيتها لتحويل مصر كمركز إقليمى للطاقة ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول فى شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص".

ويرصد "مصراوي" خلال الخريطة التفاعلية التالية أبرز الاكتشافات الحديثة لحقول الغاز في مصر وحجم إنتاجها وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة البترول.