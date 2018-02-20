الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستويات مساء أمس.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه مساء أمس.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك قناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.