انخفاض البطاطس والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار البطاطس والكوسة والفاصوليا، في سوق العبور اليوم الثلاثاء، مقرانة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي، والبرتقال البلدي، والفلفل الرومي، اليوم، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 1.75 و3.25 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه بانخفاض 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه بانخفاض جنيه.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات بارتفاع 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6.5 جنيه بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 و11 جنيهاً بانخفاض جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و4 جنيهات بزيادة 75 قرشا.

البرتقال السكري بين 4 و4.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

البرتقال أبوسرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 2 و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 9 و12 جنيها بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.