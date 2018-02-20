سحر نصر: شركات القطاع العام المدرجة في البورصة على رأس قائمة الطروحات

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن شركات قطاع الأعمال العام المدرجة في البورصة ستكون على رأس قائمة الشركات التي يشملها برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وأرجعت الوزيرة ذلك، خلال مؤتمر قمة أسواق المال، التي يرعاها "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إلى سهولة إجراءات طرح هذه الشركات نظرا لطرحها من قبل.

يذكر أن وزارة قطاع الأعمال وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، مؤخرا، من أجل طرح 10 شركات تابعة لها، في البورصة، بعضها مدرج بالفعل، وسيتم توسيع قاعدة ملكيتها عبر طرح حصص جديدة في السوق.

وأضافت الوزيرة أنه يتم حاليا تجهيز استراتيجية للشمول المالي من خلال زيادة دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد بالتعاون مع البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، نظرا لدوره المهم في زيادة الإنتاج وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.

وأشارت إلى العمل خلال الفترة الأخيرة يتم عبر محورين تشريعي وتمويلي لإصلاح بيئة الاستثمار، وتم الدفع بتشريعات جديدة لتوفير التمويل، خاصة من خلال الأدوات المالية غير المصرفية.

ومن أبرز محاور الإصلاح التشريعي إتاحة أدوات جديدة لتنشيط سوق الأوراق المالية، بحسب الوزيرة التي أوضحت أن الطروحات الحكومية سيكون لها دور كبير في تعميق السوق حيث سيتم البدء قريبا في تنفيذ البرنامج.