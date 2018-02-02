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بريطانيا تغادر الاتحاد الجمركي لأوروبا بعد الانفصال

03:29 م الجمعة 02 فبراير 2018
بريطانيا تغادر الاتحاد الجمركي لأوروبا بعد الانفصال

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

القاهرة- وكالات:

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها كانت واضحة بشأن مسألة أن بلادها ستغادر الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال، بحسب وكالة رويترز.

وقال المتحدث "رئيسة الوزراء حددت الوضع الذي يقتضي الحاجة لمغادرة الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة".

وكانت صحيفة فايننشال تايمز ذكرت يوم الجمعة أن الحكومة تدرس ما إذا كان باستطاعة بريطانيا إبرام اتفاق يبقيها في الاتحاد الجمركي بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

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