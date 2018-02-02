الجنيه يهبط أمام 3 عملات عربية وأجنبية ويصعد أمام الدولار خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام عدد من العملات العربية والأجنبية، مع نهاية تعاملات الأسبوع بينما تراجع أمام الدولار، واستقر أمام 3 عملات أخرى، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 21.83 جنيه للشراء و22 جنيه للبيع، مقابل 21.69 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع الجمعة الماضي.

وارتفع أيضا سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري ليصل إلى 24.96 جنيه للشراء و25.30 جنيه للبيع مقابل 24.70 جنيه للشراء و25.35 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.81 جنيه للشراء و59.17 جنيها للبيع، مقابل 58.74 جنيه للشراء و59.13 جنيه للبيع .

بينما تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي ثابتا أمام الجنيه إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وظل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ثابتا عند نفس مستويات الأسبوع الماضي مسجلا 4.80 جنيه للشراء، و4.83 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر الريال القطري عند 4.58 جنيه للشراء، و4.82 جنيه للبيع، وهي أسعار الجمعة الماضي.