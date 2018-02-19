بدء تصدير النفط الأمريكي باستخدام الناقلات العملاقة لأول مرة

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، أن حركة تصدير النفط الأمريكية ستشهد خلال الفترة المقبلة نموا مطردا مع بدء استخدام ناقلات النفط العملاقة الموانئ الأمريكية، بعد سنوات من اعتماد الصادرات الأمريكية على الناقلات الصغيرة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية عن "ميناء لويزيانا النفطي" الأمريكي العميق، القول إنه تم بنجاح تحميل أول شحنة نفط على متن ناقلة عملاقة متجهة إلى الصين. وهذا الميناء هو الميناء الأمريكي الوحيد القادر على استقبال هذه الناقلات حاليا.

وقال "توم شو" رئيس الميناء إن "هذا هو الوقت المناسب تماما لتقديم هذه الخدمة مع تجاوز الإنتاج المحلي مستوى 10 ملايين برميل يومياً في ظل سوق نفط عالمية حيوية للغاية".

يذكر أن ميناء "لويزيانا النفطي" يعد جزءا أساسيا في البنية التحتية لقطاع الطاقة الأمريكي على مدى أكثر من 30 سنة، حيث يستقبل واردات النفط من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب استخدامه في تجميع النفط المستخرج من الآبار العميقة في خليج المكسيك. وقد تم تفريغ نحو 10200 ناقلة نفط في الميناء منذ بدء تشغيله في 1981.

وفي الوقت نفسه فإن الموانئ وخطوط الأنابيب مازالت تمثل أكبر عقبة أمام نمو صادرات النفط الأمريكية، حيث يلجأ التجار إلى سلسلة معقدة من وسائل النقل تشمل قطارات البضائع والشاحنات وخطوط الأنابيب والنقل من سفينة إلى أخرى حتى يتم نقل النفط الأمريكي إلى خارج البلاد وهي عملية صعبة للغاية.