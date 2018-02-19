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وزير مالية إسبانيا يقترب من منصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي

10:25 م الإثنين 19 فبراير 2018
وزير مالية إسبانيا يقترب من منصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

اقترب وزير مالية إسبانيا "لويس دي جويندوز" من منصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بعد انسحاب منافسه الوحيد من السباق.

ومن المقرر أن تتخذ مجموعة اليورو المكونة من وزراء مالية دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وعددها 19 دولة، قرارها بشأن تعيين نائب رئيس البنك الذي سيحل محل نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي الحالي البرتغالي "فيتور كونستانسيو" الذي تنتهي ولايته مايو المقبل.

كان وزير خارجية أيرلندا "باشال دونووي" قد أعلن قبل اجتماع وزراء مجموعة اليورو في بروكسل سحب ترشيح محافظ البنك المركزي الأيرلندي "فيليب لين" للمنصب.

وقال "دونووي" إنه "مع اتخاذ القرار المنتظر هذا المساء، أعتقد أنه من المهم ومن مصلحة البنك المركزي الأوروبي اتخاذ القرار بالإجماع. لذلك سأسحب اسم فيليب".

كما أكد البرتغالي "ماريو سينتينو" رئيس مجموعة اليورو انسحاب لين.

وزير مالية إسبانيا لويس دي جويندوز البنك المركزي الأوروبي

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