اتهام رئيس البنك المركزي في لاتفيا بالرشوة

ريجا - (د ب أ):

أعلنت السلطات في لاتفيا، اليوم الاثنين، توجيه اتهام الحصول على رشوة قدرها 100 ألف يورو على الأقل (125 ألف دولار) إلى رئيس البنك المركزي اللاتفي "إيلمارس ريمسيفيكس" الذي تم القبض عليه مطلع الأسبوع الجاري.

ويرأس "ريمسيفيكس" البنك المركزي في بلاده منذ 2001، كما أنه عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي منذ انضمام بلاده إلى مجموعة اليورو في 2014.

وذكرت تقارير إعلامية أن "ريمسيفيكس" خضع لاستجواب استمر أكثر من سبع ساعات، في حين اعتبر محاميه أن احتجازه غير قانوني، مشيراً إلى أنه تم الإبقاء عليه في مركز للشرطة.

ولم تكشف هيئة مكافحة الفساد في لاتفيا "كيه.إن.أيه.بي" المزيد من التفاصيل بشأن الاتهامات الموجهة إلى محافظ البنك المركزي.

وفي الوقت نفسه نقلت وكالة الأنباء اللاتفية "ليتا" عن المحامي قوله إن "صديقًا جيدًا" دفع كفالة "ريمسيفيكس" وقيمتها 100 ألف يورو.

ودعت وزيرة المالية اللاتفية "دانا رينتسيني أوتوسولا" محافظ البنك المركزي إلى التنحي عن مناصبه لحين انتهاء التحقيقات. كما دعا وزير الاقتصاد "أرفيلس أسيرادنيس" ورئيسة البرلمان "إينارا مورينيس" محافظ البنك إلى الاستقالة.

يأتي ذلك فيما يتولى حاليا "توسيا رازموسا"، نائب محافظ البنك، القيام بأعمال "ريمسيفيكس" بشكل مؤقت.

ووفقاً للقانون اللاتفي، فإن البرلمان يعين محافظ البنك المركزي لمدة ست سنوات ولا يترك منصبه إلا بالاستقالة أو بالعزل في حال إدانته في قضية جنائية.