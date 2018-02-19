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إضراب يصيب بالشلل النظام المصرفي بالأرجنتين

10:07 م الإثنين 19 فبراير 2018
إضراب يصيب بالشلل النظام المصرفي بالأرجنتين

بوينس أيرس- (د ب أ):

أصيب النظام المصرفي في الأرجنتين، اليوم الاثنين، بالشلل إثر تنظيم موظفي البنوك إضراباً للمطالبة بزيادة الأجور.

وقال سيرجيو بالازو، رئيس نقابة عمال البنوك "لا بانكاريا"، في تصريحات لإذاعة "ميتري": "للأسف... لم يكن هناك أي خيار آخر".

ويطالب الموظفون بزيادة الرواتب بنسبة 19 في المائة، ولكن البنوك لا تقدم لهم سوى زيادة نسبتها 9 في المائة، ومن المحتمل أن تستكمل بزيادة أخرى مرتبطة بمعدل التضخم.

وتتوقع الحكومة أن ينخفض التضخم إلى 15 في المائة هذا العام، بعد أن وصلت نسبته إلى 25 في المائة في عام 2017.

ومن المقرر أن يستمر هذا الإضراب، الذي تمت الدعوة إليه لمدة 48 ساعة، حتى غد الثلاثاء، ما لم يتم التوصل الى اتفاق حتى ذلك الحين.

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