"ماجد الفطيم" تخطط لافتتاح 100 فرع جديد لكارفور في مصر

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة "ماجد الفطيم"، المالكة لامتياز علامة كارفور التجارية في 38 سوقا، بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، gإنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف المحافظات.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الحكومة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري بجودة عالية وبالقيمة السوقية العادلة، ومن ثم تيسير أماكن الوصول للمراكز والمتاجر، بالإضافة إلى الاستفادة من كافة المنتجات المتاحة بمناطق تلك المراكز.

ووقع البروتوكول عبد الله النقراشي الرئيس الإقليمي في مصر لدى شركة "ماجد الفطيم للعقارات"، واللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، و الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة.

وقالت الوزيرة، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضخ استثمارات جديدة تدعم توفير السلع بمختلف أنواعها بما فيها السلع التموينية الأساسية للمواطن المصرى بجودة عالية وباسعار مخفضة، تراعى البعد الاجتماعي.

كما يستهدف هذا البروتوكول تقريب تلك المراكز للمناطق السكنية وسهولة الوصول إليها ولتخفيف أعباء الانتقال على المواطنين والاستفادة من كافة المنتجات المتاحة بمناطق المراكز، وهو ما من شأنه إنعاش الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بحسب الوزيرة.

وأضافت أن إنشاء هذه المراكز التجارية المتميزة سيكون بنظام المناطق الاستثمارية المرن والذي يتيح حوافز وامتيازات كثيرة للمستثمر بما ينعكس في النهاية على مصلحة المواطن.

"يأتي اختيار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (لتنفيذ هذه الفروع) نظرا لإمكانياته العالية وقدرته على تنفيذ الأعمال التي توكل إليه في المواقيت المحددة، بالإضافة إلى دوره الاستراتيجي في السعي الدائم لتخفيف الأعباء على المواطن المصري بجميع الوسائل"، وفقا للوزيرة.

وقالت الوزيرة إن هذه الاتفاقية تعد رسالة واضحة للمستثمرين في الخارج من الشركات الرائدة أن "مصر وجميع الكيانات الحكومية والمؤسسات تدعم المستثمرين على طول الطريق".

ويصل عدد فروع كارفور في مصر حاليا إلى 37 متجرا، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها تلتزم من خلال متاجرها لعلامة كارفور بتوفير أوسع مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية لمحاربة تضخم الأسعار التي يواجهها المجتمع المصري، وتقديم خيارات من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، فضلًا عن السلع المنزلية المتعددة.

وأضافت الشركة إن متاجر كارفور تركز للعمل مع الموردين والمزارعين المحليين لتوفير هذه المنتجات والسلع.

وتأتي الاتفاقية في إطار التزام شركة ماجد الفطيم في مصر وكإضافة على خطتها الإستثمارية بمصر تبلغ 23 مليار جنيه والتي شملت مول مصر بما فيه ذلك من وجهات ترفيهية مثل سكي مصر، وبناء مركز التسوق سيتي سنتر ألماظة، وتوسع شبكة صالات "ڤوكس سينما"، وفقا للشركة.