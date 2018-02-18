"التجارة" تتلقى طلبات جديدة من 82 مصنعا متعثرا لإعادة تشغيلها الشهر الماضي

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إن مركز تحديث الصناعة، التابع للوزارة، تلقى طلبات جديدة من 82 مصنعا متعثرا، لمساعدتها في إعادة التشغيل، خلال الشهر الماضي.

وأشار الوزير إلى أن المركز أعلن الشهر الماضي أنه إعادة فتح الباب أمام المصانع المتعثرة للتقديم للمركز لدراسة حالتها وإمكانية مساعدتها.

وقال الوزير إن نحو 871 مصنعا متعثرا فقط تقدمت لمركز تحديث الصناعة منذ عام 2012، وقام المركز بدراسة كل حالة بشكل منفرد وتوصل إلى إمكانية مساعدة 135 مصنعا وإعادة تشغيلهم، وإنه بالفعل تمت إعادة تشغيل 66 مصنعا متعثرا حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خلال مشاركته بورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات، اليوم، أن الوزارة اشتركت مع عدد من الجهات في إنشاء صندوق إدارة مخاطر برأس مال 150 مليون جنيه لمساعدة باقي المصانع المتعثرة.

وفى رده على سؤال حول خطط الوزارة فيما يتعلق بتطوير صناعة المعارض في مصر، أكد قابيل ترحيب الوزارة بالتوسع في إنشاء قاعات مؤتمرات ومعارض متخصصة سواء من خلال الوزارة أو من خلال جهات آخرى داخل الدولة سواء حكومية أو قطاع خاص وذلك على غرار التعاون المثمر الذي شهده مجال التدريب الفني بين الوزارة والقطاع الخاص في تطوير مركزين من مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة إقامة المعارض المتخصصة في كافة محافظات الجمهورية وهو الأمر الذى لن تستطيع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات القيام به بشكل منفرد خاصة وأن صناعة المعارض تعد من الصناعات الهامة والتي من الممكن أن تسهم فى إحداث طفرة في أداء الاقتصاد المصرى وتتطلب مجهودات كبيرة في مختلف المجالات يقوم عليها اقتصاد مدن بأكملها حول العالم.

وقال قابيل إن الوزارة حريصة على سرعة الانتهاء من قانون (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والذى بدأت مناقشة مواده مع وزارات المجموعة الاقتصادية منذ أسبوعين حيث تم استعراض بنوده في عدة جلسات عامة بالتنسيق مع وزارة المالية استعدادا لإقراره قريبا وهو القانون الذى تعول عليه الوزارة بشكل كبير في اجتذاب عدد كبير من شركات القطاع غير الرسمي نحو منظومة القطاع الرسمي، بحسب الوزير.

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