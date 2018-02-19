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"البنك الأهلي" يقرر خفض أسعار الفائدة 1% على الودائع

12:16 ص الإثنين 19 فبراير 2018
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كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري، خفض أسعار الفائدة، بنسبة 1% على الودائع، اعتبارا من يوم الأحد، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يوم الخميس الماضي، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في البنك.

وقال المصدر، لمصراوي​، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، إن البنك أرسل بيانا لفروعه، بالأسعار الجديدة على الودائع وشهادات الادخار.

وكان البنك المركزي قرر مساء الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه، بعد تراجع معدلات التضخم.

 

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