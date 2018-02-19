"البنك الأهلي" يقرر خفض أسعار الفائدة 1% على الودائع
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كتبت- منال المصري:
قرر البنك الأهلي المصري، خفض أسعار الفائدة، بنسبة 1% على الودائع، اعتبارا من يوم الأحد، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يوم الخميس الماضي، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في البنك.
وقال المصدر، لمصراوي، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، إن البنك أرسل بيانا لفروعه، بالأسعار الجديدة على الودائع وشهادات الادخار.
وكان البنك المركزي قرر مساء الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه، بعد تراجع معدلات التضخم.
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