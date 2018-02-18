ارتفاع التكلفة يحول النيل للأدوية للخسارة في 7 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

تحولت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، للخسارة بقيمة 5.2 مليون جنيه، خلال سبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل ربح بقيمة 22.10 مليون جنيه شاملة الضريبة خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن أسباب الخسارة هي ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال الفترة من يوليو حتى يناير الماضي، إلى 202.6 مليون جنيه، مقابل 186.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وكانت أرباح الشركة، التابعة لقطاع الأعمال العام، تراجعت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 85%، بلغت 2.4 مليون جنيه، مقابل 15.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.