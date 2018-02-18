الدولار ينخفض في التجاري الدولي ويستقر في 9 بنوك بتعاملات المساء

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي بتعاملات اليوم الأحد المسائية، بينما استقر سعره في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، بتعاملات الصباح.

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وهي أسعار الصباح نفسها.

كما ظل ثابتا في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

واستقر سعر العملة الأمريكية بتعاملات المساء في بنوك قناة السويس، والبركة وكريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.