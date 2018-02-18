شركة تابعة للسويدي إليكتريك توقع عقدا لتطوير 1.4 مليون متر بالسادات

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة السويدي إليكتريك، إن شركتها التابعة "أس دي إم" للتطوير والإدارة، وقعت عقد تطوير وتنمية 1.4 مليون متر مربع، بمدينة السادات ضمن عطاء هيئة التنمية الصناعية، بقيمة 266 مليون جنيه.

وأوضحت السويدي، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن "أس دي إم" كانت تقدمت للهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن العطاء المطروح لتخصيص برنامج تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمشاركة مع القطاع الخاص بمدينة السادات.

وكانت الشركة تقدمت بطلب للحصول على 4 ملايين متر في العاشر من رمضان والسادات، لإقامة مناطق للمطور الصناعي، وذلك في الطرح الأخير لهيئة التنمية الصناعية، وفقا لتصريحات محمد القماح الرئيس التنفيذي للسويدي للتطوير وبي أر باركس، في حوار مع مصراوي ديسمبر الماضي.

وتعمل "أس دي إم" للتطوير والإدارة، في تطوير وتنمية المناطق الصناعية، من خلال تهيئة الأراضي وترفيقها، لتكون جاهزة للمستمثر.

ويبلغ إجمالي محفظة أراضي شركات التطوير الصناعي التابعة للسويدي إليكتريك حوالى 10 ملايين متر، منها 7 ملايين متر تحت التطوير بلغت نسبة تطويرها أكثر من 70%، بحسب القماح.