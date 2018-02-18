الدولار يتراجع أمام الجنيه في 5 بنوك خلال أول تعاملات بعد خفض الفائدة

كتب - مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك بين قرش و5 قروش في بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستويات مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

ويأتي ذلك في أول تعاملات بعد أن قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لتصبح 17.75% و18.75% على التوالي.

وانخفض سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مساء الخميس الماضي.

كما خفض بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مساء الخميس.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة وكريدي أجريكول إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

بينما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 16.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الامريكية في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه الخميس الماضي.