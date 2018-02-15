أبو ظبي الإسلامي يرفع سعر الدولار أمام الجنيه.. واستقرار في 9 بنوك أخرى

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستويات مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مساء أمس.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدولار ثابتا في البنك الأهلي عند 16.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه مساء أمس.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك القاهرة عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك البركة وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.66 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع.