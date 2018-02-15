انخفاض الخيار وارتفاع اليوسفي.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار البطاطس والخيار والفاصوليا، وفقا لأسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلفل البلدي، والبرتقال واليوسفي، والسبانخ.

يرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5و3 جنيهات.

البطاطس بين 1.75 و2.5 جنيه بانخفاض 25 قرشا.

الكوسة بين2.5 و3.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

السبانخ بين 2 و3.25 جنيه بزيادة 25 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و 2.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي بين 6 و7 جنيهات بارتفاع قرشين.

الفلفل البلدي بين 3و 5 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين2.25 و4.25 جنيه بانخفاض 57 قرشا.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3و5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه، بارتفاع نصف جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 7 و11 جنيها بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 5 و 6.5 جنيه بزيادة 25 قرشا.