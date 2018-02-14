ما هي أبرز خسائر قطر بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية؟

القاهرة - مصراوي:

تعددت أشكال الخسائر التي ضربت الاقتصاد القطري بسبب مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين للدوحة، والتي تمر حاليا بشهرها التاسع.

وعلى الرغم من تظاهر قطر بعدم تأثر اقتصادها بهذه المقاطعة إلا أن الآثار أوضح من أن تخفى على الأعين، وتحملها بعض البيانات والتصريحات القطرية الرسمية نفسها بين طياتها.

وتهدف هذه المقاطعة التي بدأت في يونيو 2017 إلى الضغط على قطر لمراجعة موقفها بعد أن اتهمتها الدول المقاطعة بدعم الإرهاب.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير أبرز الخسائر التي تعرضت لها قطر.

1 - الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى قطر تراجعت منذ إعلان المقاطعة وحتى نهاية ديسمبر الماضي بنحو 29.6 مليار ريال قطري، لتصبح 136.9 مليار ريال في آخر 2017 مقابل 166.5 مليار ريال في نهاية مايو الماضي، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.

2 - المؤشر العام لبورصة قطر تراجع بنسبة 13.9% في آخر 7 أشهر من العام الماضي ليصل إلى 8523 نقطة، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.

3 - القيمة السوقية للبورصة القطرية خسرت 56.5 مليار ريال قطري في آخر 7 أشهر من 2017 لتصل إلى نحو 472 مليار ريال بنهاية العام، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.

4 - أغلقت 418 شركة نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي، 14% منها كانت شركات جديدة سجلت في الشهر ذاتها، بحسب ما نقله موقع تليفزيون العربية عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في تقريرها الدوري عن سير التجارة الداخلية.

وتصدر قطاع المقاولات قائمة الشركات الأكثر شطبا بنسبة 36%، تلاها تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموينات ومواد البناء، بحسب العربية.

5 - وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، أكدت النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد القطري يوم السبت الماضي، مع تثبيت تصنيف البلاد عند "AA-/A-1+".

وقالت وكالة رويترز، إن النظرة المستقبلية السلبية لقطر ترجع أساسا إلى المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن مقاطعة عدد من الدول العربية للدوحة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

6 - قطاع السياحة تضرر بشدة وانخفض عدد زوار قطر بنسبة 20% في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير لشركة كابيتال إيكونوميكس، نقله عنها موقع ذا بيزنس تايمز السنغافوري، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في إشغالات الفنادق.

7 - أسعار العقارات تراجعت في قطر، حيث انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 8.3% بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنهاية مايو الماضي، بحسب مصرف قطر المركزي.

8 - شركة الخطوط الجوية القطرية تتوقع تحقيق خسائر هذا العام بسبب المقاطعة العربية التي أجبرتها على اتخاذ مسارات أطول، وبالتالي زيادة التكلفة، بحسب ما قاله أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء، أمس الثلاثاء.

وكان الباكر قال في وقت سابق من نوفمبر الماضي لوكالة بلومبرج، إن طيران قطر قد فقد ما يقرب من 11٪ من شبكته و20٪ من الإيرادات، بعد المقاطعة العربية.

9 - الاقتصاد حقق نسبة نمو أقل من توقعات صندوق النقد الدولي له قبل المقاطعة العربية، حيث سجل النمو 2.5% في 2017، وفقا لما أعلنه وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، في الثالث من ديسمبر الماضي.

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد القطري إلى 2.5% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر الماضي مقابل 3.4% في توقعات الصندوق السابقة، وفقا لموقع روسيا اليوم.