صندوق تأمين الأسرة يصرف 2.4 مليار جنيه نفقات للسيدات وأجورًا خلال العام المالي الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن صندوق نظام تأمين الأسرة ببنك ناصر صرف مبلغ 2.4 مليار جنيه، لأحكام صادرة كنفقات للسيدات، فضلا عن الأجور خلال العام المالي الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، اليوم، أن الوزارة صرفت نفقات 311 ألف مستفيد.

وقالت الوزيرة غادة والي، بصفتها رئيس مجلس إدارة البنك، في البيان، إن الصندوق يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقات والأجور عن أدائها، حيث يقوم بنك ناصر الاجتماعي بالصرف لـ311 ألف مستحق منهم 250 ألف ابن وابنة مستحقين للنفقة.

ويستحق النفقة كل من الزوجة المهجورة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، بحسب الوزيرة.

وناقش مجلس إدارة الصندوق أمس، مقترحا بتعديل تشريعي لحرمان مديني النفقة من الخدمات الحكومية ولتحقيق الاستدامة لموارد الصندوق في ظل الزيادة المطردة في عدد الأحكام الخاصة بالنفقة سنويا.

وقالت والي إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها تحريك عدد 340 جنحة ضد مديني النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات، وذلك بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة التزايد في عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق.