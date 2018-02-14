هيئة قناة السويس: شركات إنجليزية ترغب في إقامة مشروعات طبية بالمنطقة

القاهرة- وكالات:

قالت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم الأربعاء، إن عددا من الشركات الإنجليزية ترغب في ضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات متنوعة خاصة في مجال الصناعات الطبية والدوائية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء بحري عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة، مع مجلس الأعمال المصري البريطاني وعدد من أعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية وممثلي كبرى الشركات الإنجليزية، لبحث إقامة استثمارات إنجليزية بالمنطقة الاقتصادية.

وقدم نائب رئيس الهيئة خلال اللقاء، عرضاً تقديمياً عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة خاصة في القطاع الشمالي شرق بورسعيد، والذي يعد جوهرة البحر المتوسط ويقع على المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بحسب البيان.

كما تم عرض أهم المشروعات المقامة حالياً وعلى رأسها أنفاق بورسعيد التي من شأنها تسهيل حركة الانتقالات بين المنطقة الصناعية وسيناء، مشيراً إلى معدلات التنفيذ التي تجرى في المنطقة الصناعية من قبل المطور الصناعي بشرق بورسعيد.

وقال إن المفاوضات الحالية للتعاون مع موانئ سنغافورة و CMA GCM 3، لتشغيل الأرصفة الجديدة من شأنه رفع تصنيف المنطقة عالمياً بجانب المواصفات والمعايير العالمية التي تم تنفيذ الأرصفة وفقاً لها.

ويذكر أن الفريق مهاب مميش قام بجولة ترويجية في لندن نهاية العام الماضي وعرض المخطط الخاص بتشغيل محطات حاويات جديدة في شرق بورسعيد بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم الأرصفة الجديدة في يونيو 2018 والتي ستعمل بجانب المحطات العاملة بها فعلياً ومحطات البضائع العامة ومحطات إصلاح وصيانة السفن، كما التقى الفريق خلال هذه الزيارة مسؤولي شركات إنجليزية ترغب في ضخ استثمارات في مجال صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.