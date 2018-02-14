"بنجلالينك" التابعة لجلوبال تليكوم تشتري رخصة الجيل الرابع في بنجلاديش

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة جلوبال تليكوم القابضة، وفيون ال تي دي، إن شركة بنجلالينك، التابعة والمملوكة لهم بالكامل، في بنجلاديش، حصلت على طيف ترددي إضافي ورخصة شبكة الجيل الرابع للمحمول.

وبحسب بيان من جلوبال تليكوم القابضة، للبورصة المصرية، فإن بنجلالينك، حصلت في مزاد أجراه جهاز تنظيم الاتصالات في دولة بنجلاديش، على 5.6 ميجا هرتز للطيف الترددي المزدوج في نطاق 1800 ميجا هرتز، و5 ميجا هرتز للطيف الترددي المزدوج في نطاق 2100 ميجا هرتز.

وقال البيان إن الطيف الترددي سوف يسمح للشركة بمضاعفة سعة شبكتها للجيل الثالث (3G).

وأضاف البيان أن الشركة سوف تستحوذ أيضا على رخصة شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) في الوقت ذاته من أجل إطلاق شبكة بيانات عالية السرعة.

وقال البيان إن بنجلالينك ستسدد 308.6 مليون دولار للطيف الترددي، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وإنها سوف تسدد 60% من هذا المبلغ كدفعة مقدمة تكون واجبة السداد خلال 30 يوما تقريبا، مع سداد النسبة المتبقىة على مدار 4 سنوات.

كما أن الشركة ستسدد 35 مليون دولار لتحويل الطيف الترديي الحالي من 900 ميجا هرتز و1800 ميجا هرتز إلى الطيف الترديي المحايد تكنولوجيا ومبلغ 1.2 مليون دولار للحصول على رخصة شبكة الجيل الرابع.

وأشار البيان إلى أن بنجلالينك ستمول هذا الاستثمار من خلال النقدية المتاحة محليا ومن خلال القرض الممنوح لها بالعملة البنجلاديشية (التاكا) والموقع في ديسمبر 2017.