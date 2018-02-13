"تحيا مصر": 7.5 مليار جنيه إجمالي التبرعات للصندوق

كتبت- منال المصري:

قال صندوق تحيا مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي التبرعات التي حصل عليها الصندوق بلغت 7.5 مليار جنيه.

وأضاف البيان، أن اللجنة التنفيذية للصندوق وافقت على مشروع "تحيا مصر لتنمية المجتمع"، يتكون من 8 مراحل، تتضمن مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات الأغذية والحرف اليدوية والأسواق في الخضار والفاكهة، بالتعاون مع عدد من الشركات في مجالات تطوير الأسواق والتسويق والاستصلاح الزراعي.

وبحثت اللجنة، إجراءات دعم المبادرة القومية لمكافحة مسببات العمى، والتي وجه الرئيس صندوق تحيا مصر لدعمها خلال مؤتمر حكاية وطن.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، مقررة اللجنة، أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات دعم المبادرة نظرا لدورها الاجتماعي في توفير رعاية صحية للمواطنين.

كما وافقت اللجنة، على توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة الهجرة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.