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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم

04:51 م الثلاثاء 13 فبراير 2018
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم

الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة جنيه واحد للجرام، متأثرا بالأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 651 جنيها، مقابل 650 جنيها بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 558 جنيها، وعيار 24 إلى 742 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيها.

وأرجع نجيب، ارتفاع الذهب إلى صعود أسعار المعدن العالمية، لتسجل 1324 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب نادي نجيب غرفة القاهرة التجارية

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