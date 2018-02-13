مبيعات العرب تهبط بالبورصة 1% في نهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت البورصة بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.08% عند مستوى 14729 نقطة، مدفوعا بمبيعات العرب.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغير والمتوسطة بنسبة 0.6% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وسجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 29.98 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 11.3 مليون جنيه، والأجانب بقيمة 18.7 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت بنهاية تعاملات أمس الاثنين، بشكل جماعي، حيث أنهى المؤشر الرئيسي EGX30 الجلسة على صعود بنسبة 0.42% عند مستوى 14891 نقطة.