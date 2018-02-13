انخفاض البوري والبلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي والبوري، في سوق العبور اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع سعر الجمبري والكابوريا.

وتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 40 و45 جنيها للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات، عن سعر الأمس.

كما سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 23 و27 جنيها، بانخفاض جنيه، واستقر سعر كيلو السمك البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 350 و400 جنيه بزيادة 20 جنيها، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيه بارتفاع 20 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 6 جنيهات، إلى ما بين 30 و100 جنيه للكيلو.