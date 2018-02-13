يحمي المحرك من الصدأ.. ما هو بنزين 95 الجديد؟ (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

تصميم- مايكل عادل

أعلنت وزارة البترول، أمس الاثنين، عن طرح منتج بنزين 95 جديد، في محطات الوقود أكثر تطورا، ولكن بنفس السعر.

ويوضح مصراوي، في هذا الإنفوجرافيك، أماكن تواجد هذ المنتج الجديد ومميزاته، بحسب بيانات وزارة البترول وشركة إكسون موبيل.

وبحسب بيان الوزارة فإن المنتج الجديد تم استحداثه لمواكبة التطورات المتلاحقة في محركات السيارات الحديثة، بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والكود المصري للمنتجات البترولية واختباره في معامل هيئة البترول المتخصصة.