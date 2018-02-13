أكثر الكلمات إنتشاراً

العملية الشاملة 2018 هشام جنينة انتخابات الرئاسة محمد صلاح

يحمي المحرك من الصدأ.. ما هو بنزين 95 الجديد؟ (إنفوجرافيك)

03:43 م الثلاثاء 13 فبراير 2018
يحمي المحرك من الصدأ.. ما هو بنزين 95 الجديد؟ (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

تصميم- مايكل عادل

أعلنت وزارة البترول، أمس الاثنين، عن طرح منتج بنزين 95 جديد، في محطات الوقود أكثر تطورا، ولكن بنفس السعر.

ويوضح مصراوي، في هذا الإنفوجرافيك، أماكن تواجد هذ المنتج الجديد ومميزاته، بحسب بيانات وزارة البترول وشركة إكسون موبيل.

وبحسب بيان الوزارة فإن المنتج الجديد تم استحداثه لمواكبة التطورات المتلاحقة في محركات السيارات الحديثة، بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والكود المصري للمنتجات البترولية واختباره في معامل هيئة البترول المتخصصة.

14

وزارة البترول محطات الوقود بنزين 95 شركة إكسون موبيل

الخبر التالى:

انخفاض البوري والبلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان