وزير قطاع الأعمال: "ظُهر" يوفر فرصة جيدة للاستثمار في صناعة الأسمدة

كتبت- شيماء حفظي:

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، إن اكتشافات الغاز الأخيرة وخاصة حقل "ظهر" توفر فرصة جيدة للراغبين في الاستثمار في صناعة الأسمدة في مصر، وأنها من الصناعات التي ترفع القيمة المضافة من الغاز بدلًا من الاكتفاء بتصديره كمادة خام.

و أضاف الوزير أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الاستراتيجية لأنها ترتبط بتحقيق الأمن الغذائي، خاصة فى ظل النمو المتسارع لتعداد السكان في الوطن العربي والعالم.

وأكد الوزير، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي السنوي للأسمدة في دورته الـ 24 والمعرض المصاحب له أن الأمر يستلزم تحقيق تطوير مستمر في صناعة الأسمدة وكفاءة إنتاجية عالية.

وأوضح الوزير، أن هناك مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق شركات الأسمدة مما يتطلب منها العمل على تحقيق الربحية والنمو، مؤكدًا أهمية التوعية المستمرة للمزارعين وتثقيفهم بشأن الاستخدام الأمثل للسماد.

ويأتي الملتقى السنوي للأسمدة، تحت شعار "الكفاح من أجل زراعة مستدامة وحمایة البیئة"، ويستمر لثلاثة أيام، بحضور الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والعديد من رؤساء شركات الأسمدة العربیة والدولية ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

وقال بدوي، إن صناعة الأسمدة أمامها تحديات ولديها أيضًا فرصة عظيمة للنمو حيث شهدت هذه الصناعة طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية في ظل إعادة تسعير منتجات الأسمدة مع الأخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة ومن بينها سعر الغاز، مما انعكس إيجابا على الشركات العاملة فى صناعة الأسمدة ومكنها من زيادة التنافسية والصادرات وتحقيق أرباح عالية.

وأكد الوزير، أن الدولة تدعم التصدير حيث أصبحت شركات الأسمدة تصدر نحو 50% من إنتاجها بما يؤهلها للمنافسة الدولية ويجعلها قادرة على تحقيق النمو وتطوير أدائها.