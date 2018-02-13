4 بنوك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

رفعت 4 بنوك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرش وقرشين في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستويات نهاية تعاملات أمس الاثنين، بينما خفض مصرف أبو ظبي الإسلامي السعر قرشا واحدا، وبقى مستقرا في 5 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مساء أمس.

ورفع بنك البركة سعر العملة الأمريكية إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مساء أمس.

ورفع بنك القاهرة سعر العملة الأمريكية إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.