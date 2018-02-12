أكثر الكلمات إنتشاراً

تحطم طائرة روسية العملية الشاملة 2018 قصف سوريا مستشفى العباسية انتخابات الرئاسة

الرئيس التنفيذي: "بي بي" تستثمر مليار دولار في مصر هذا العام ولا متأخرات لها

06:33 م الإثنين 12 فبراير 2018
الرئيس التنفيذي: "بي بي" تستثمر مليار دولار في مصر هذا العام ولا متأخرات لها

الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بوب دادلي

القاهرة- وكالات:

قال الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"، اليوم الاثنين، إن الشركة تتطلع إلى استثمار أكثر من مليار دولار في مصر هذا العام لتعود الدولة وجهة رئيسية لاستثماراتها.

وقال بوب دادلي خلال مؤتمر "إيجبس 2018" في مصر إن الشركة لم تعد لديها متأخرات مستحقة على الحكومة المصرية.

وقال على هامش المؤتمر "الحكومة غير مدينة لنا بأي أموال".

وأضاف دادلي أنه لا يتوقع صدمة في المعروض النفطي قبل نهاية العقد الحالي أو بعده، وأن بي.بي تخطط على أساس أسعار الخام في نطاق 50 إلى 65 دولارا للبرميل حتى نهاية العقد الحالي.

شركة بي بي بوب دادلي النفط الاستثمار

الخبر التالى:

انخفاض العائد على أذون خزانة مصرية مقومة بالدولار لأجل عام
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان