الرئيس التنفيذي: "بي بي" تستثمر مليار دولار في مصر هذا العام ولا متأخرات لها

القاهرة- وكالات:

قال الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"، اليوم الاثنين، إن الشركة تتطلع إلى استثمار أكثر من مليار دولار في مصر هذا العام لتعود الدولة وجهة رئيسية لاستثماراتها.

وقال بوب دادلي خلال مؤتمر "إيجبس 2018" في مصر إن الشركة لم تعد لديها متأخرات مستحقة على الحكومة المصرية.

وقال على هامش المؤتمر "الحكومة غير مدينة لنا بأي أموال".

وأضاف دادلي أنه لا يتوقع صدمة في المعروض النفطي قبل نهاية العقد الحالي أو بعده، وأن بي.بي تخطط على أساس أسعار الخام في نطاق 50 إلى 65 دولارا للبرميل حتى نهاية العقد الحالي.