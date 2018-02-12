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انخفاض العائد على أذون خزانة مصرية مقومة بالدولار لأجل عام

06:51 م الإثنين 12 فبراير 2018
انخفاض العائد على أذون خزانة مصرية مقومة بالدولار لأجل عام

البنك المركزى

القاهرة- وكالات:

قال البنك المركزي إن متوسط العائد في مزاد لأذون خزانة مصرية لأجل عام مقومة بالدولار الأمريكي انخفض إلى 3.295 بالمئة، يوم الاثنين، من 3.346 بالمئة، بالمزاد السابق في الثامن من يناير.

وقبل البنك عروضا بقيمة 1.075 مليار دولار.

وينمو الإقبال على شراء الدين الحكومي لمصر منذ أن حرر البنك المركزي الجنيه في نوفمبر 2016 في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

البنك المركزي الدولار الأمريكي صندوق النقد الدولي الجنيه

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