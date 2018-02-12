طارق الملا: الاتفاق مع شركات المنتجات البترولية على تقديم بنزين متطور

كتب - مصطفى عيد:

أعلن طارق الملا وزير البترول، عددا من المبادرات التي سيشهدها مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثاني للبترول "إيجبس 2018" الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لتحديث قطاع البترول.

وقال الوزير خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر إن من ضمن هذه المبادرات مبادرة جديدة مع شركات المنتجات البترولية في مصر لبدء تقديم منتج بنزين متطور يواكب المعايير العالمية.

كما تشمل هذه المبادرات توقيع اتفاق مع شركة عالمية لإجراء مسح جيوفزيقي بمنطقة خليج السويس، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف من كبرى الشركات المتخصصة لإنشاء بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج يتضمن مركز معلومات، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن المبادرات تشمل أيضا تدشين بوابة إلكترونية للتواصل مع العاملين في قطاع البترول وتوفير مصدر للمعلومات يتسم بالمصداقية والشفافية.

وأضاف الوزير إن عام 2017 شهد نجاحات غير مسبوقة حيث تم العمل على تنمية 4 مشروعات كبرى لإنتاج الغاز لأول مرة في عام واحد والتي أضافت1.6 مليار قدم مكعب يوميا تمثل 40% من إنتاج مصر من الغاز بداية العام ذاته، وهي تشمل حقول ظهر، وآتول، ونورس، وشمال الإسكندرية.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير معامل التكرير والموانئ ومستودعات التخزين، بالإضافة إلى صدور قانون تنظيم الغاز في إطار مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وفقا للوزير

وقال الوزير إن مؤتمر هذا العام يشهد زيادة في عدد المشاركين ومساحة المعرض، وأصبح منبرا لمناقشة الرؤى العالمية لصناعة الطاقة، وهو أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول، ونافذة لاستعراض السبل المتاحة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة.