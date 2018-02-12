الدولار يرتفع في بنكي البركة والقاهرة مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي البركة والقاهرة، في بداية تعاملات اليوم، بينما بقى السعر مستقرا في 8 بنوك أخرى، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، مقابل17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات أمس.

كما صعد سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات أمس.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وهو سعر نهاية تعاملات أمس.

وثبت سعر الدولا في البنك التجاري الدولي سعر العملة الأمريكية إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستوياته في بنكي الأهلي ومصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.