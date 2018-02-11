شركة المراسم للتطوير العقاري تستهدف 32 مليار جنيه من مشروعين خلال 5-7 سنوات

القاهرة- وكالات:

قال الرئيس التنفيذي لشركة المراسم للتطوير العمراني المصرية التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، طارق حلمي إن الشركة تستهدف إيرادات بنحو 32 مليار جنيه من مشروعين عقاريين بشرق القاهرة خلال 5 إلى 7 سنوات، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف طارق حلمي في مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم الأحد إن المراسم ستضخ استثمارات بنحو 29 مليار جنيه في المشروعين من خلال التمويل الذاتي والقروض ومن المبيعات المتعاقد عليها.

وتقوم شركة المراسم بإنشاء المجمع السكني التجاري "فيفث سكوير" على مساحة 158 فدانا بشرق القاهرة، بحسب رويترز.

وقال حلمي إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 16.5 مليار جنيه وإيراداته المتوقعة 18 مليار جنيه وتتكون مرحلته الأولى من 1530 وحدة سكنية.

وقالت رويترز إن المشروع الثاني”كابيتال جيت" يقع في شرق القاهرة أيضا ويقام على مساحة 97 فدانا.

وأضاف حلمي أن كابيتال جيت تبلغ تكلفته الاستثمارية 12.5 مليار جنيه وإيراداته المستهدفة 14 مليار جنيه.

وتأسست المراسم للتطوير العقاري في مصر عام 1997 ونفذت العديد من مشروعات المقاولات من أهمها مبنى الركاب الجديد في مطار الغردقة وصالة الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي ومبنى الركاب الجديد في مطار شرم الشيخ وتجديد الجامع الأزهر.

وقال حلمي إن الشركة التي ستطلق مشروعا سياحيا في مدينة رأس سدر، خلال 2019 وتستهدف مضاعفة مبيعاتها هذا العام إلى 5 مليارات جنيه من 2.5 مليار في 2017.