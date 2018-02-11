البريد تطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء عبر منافذها

كتبت- شيماء شلبي:

أطلقت الهيئة القومية للبريد، خدمة تحصيل فواتير الكهرباء للعدادات القديمة ومسبقة الدفع، عبر منافذها، بحسب بيان للهيئة اليوم الأحد.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في البيان إن مراكز الخدمات المالية والبريدية في الهيئة أصبحت مستعدة لتقديم خدمة دفع فواتير الكهرباء للمواطنين من خلال الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية وعبر 8 آلاف نقطة بيع إلكترونية.

وأوضح الصغير أن هذه الخدمة تقدم للمشتركين في عدادات الكهرباء القديمة أو لشحن العدادات الكودية مسبوقة الدفع الجديدة والتي يقدر عدد عملائها بحوالي 33 مليون مشترك على مستوى الجمهورية.

وقال إن الخدمة تتيح تحصيل فواتير كافة شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية وهي شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندريه والبحيرة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والقناة ومصر العليا ومصر الوسطى.

وقال رئيس البريد إن هذا المشروع يعمل على زيادة منافذ تحصيل الفواتير الخاصة بشركات الكهرباء مما يعود بالنفع وتحسين الخدمة للمواطنين.

وأضاف أن تحصيل الفواتير عبر مكاتب البريد، يأتي ضمن خطط الدولة للتسهيل على المواطنين وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة التي بدأت منذ أكثر من عامين بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.