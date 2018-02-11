الملا يبحث مع تكنيمونت الإيطالية الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البتروكيماويات

كتبت- دينا خالد:

ناقش طارق الملا وزير البترول، مع وفد من قيادات شركة تكنيمونت الإيطالية، أولويات مشروعات البتروكيماويات التي يمكن أن تسهم الشركة في تنفيذها سواء الحالية أو الجاري دراستها، مثل توسعات شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ومجمع البتروكيماويات بالسويس.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد فإن الوزارة تتبنى استراتيجية لتطوير صناعة البتروكيماويات وزيادة مشروعات تعظيم القيمة المضافة.

واستعرض رئيس شركة تكنيمونت موقف المشروعات الصناعية التي تنفذها الشركة داخل مصر في مجال الأسمدة مؤكداً أن شركته تتطلع إلى تعزيز أعمالها في مصر وإقامة شراكة مثمرة مع قطاع البترول المصري.

وبحث طارق الملا مع وفد من قيادات شركة تكنيمونت الإيطالية ضم فابريسيو دى أماتو رئيس مجلس إدارة الشركة وبييروبيرتو فولجيرو الرئيس التنفيذى فرص التعاون بين قطاع البترول والشركة الإيطالية في تنفيذ المشروعات البتروكيماوية الجديدة.

وحضر اللقاء المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد عبادي رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ( سيدبك ).