دانة غاز تتسلم 164 مليون دولار متحصلات من مصر خلال 2017

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة دانة غاز الإماراتية اليوم الأحد، إنها تسلمت خلال العام الماضي 164 مليون دولار من الحكومة المصرية، قيمة متحصلات متأخرة.

وأضافت في بيان لبورصة أبوظبي اليوم حول نتائج أعمالها، أن الشركة حصلت 164 مليون دولار خلال 2017، وهو ما يعني تحقيق 129% من فواتير 2017، التي كانت لدى الحكومة المصرية.

وتسلمت دانة غاز 113 مليون دولار بالعملة الأمريكية، و44 مليون دولار بما يعادله بالجنيه المصري، فيما تمت تسوية مبلغ 7 ملايين دولار، مقابل الذمم الدائنة للمقاولين التابعين للحكومة، بحسب الشركة.

وقالت الشركة إن ديونها لدى مصر انخفضت من 265 مليون دولار في نهاية 2016 إلى 228 مليون دولار في نهاية 2017.

وكانت الشركة الإماراتية قد أعلنت نهاية عام 2016، إنها قد تراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، الأسبوع الماضي إن مصر سددت 200 مليون دولار في يناير الجاري، من مستحقات شركات النفط العالمية وتنوي سداد المزيد.

وأضاف الجارحي وفقا لوكالة رويترز "سنسدد 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس".

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

ودانة غاز شركة إماراتية مدرجة في بورصة أبوظبي، وتعمل في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في الإمارات ومصر والعراق.